На Южном Урале ликвидировали крупную нарколабораторию, изъято 200 кг «синтетики» и прекурсоров

Задержаны четыре межрегиональных курьера

В Челябинской области полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.



«По предварительной информации, жители Южного Урала синтезировали метилэфедрон в помещении бывшей сельскохозяйственной фермы. Изготовленный наркотик увозили и прятали в тайники-закладки, откуда его забирали курьеры из других регионов»,— говорится в сообщении.

Каждая подобная закладка представляла собой крупную партию весом около 20 килограммов.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности четверых межрегиональных курьеров, прибывших за криминальным товаром. Затем вышли на след изготовителей и задержали их с поличным после приготовления очередной партии запрещенного вещества», — говорится в сообщении.

Всего полицейскими и сотрудниками Росгвардии изъято свыше 113 килограммов наркотического средства, порядка 95 килограммов прекурсоров и лабораторное оборудование.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ.