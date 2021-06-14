На Южном Урале хлопок газа в пятиэтажке отправил в больницу жителя Коркино

Мужчина госпитализирован с тяжелыми ожогами

14 июня в Коркино в результате хлопка газовоздушной смеси серьезно пострадал молодой человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области. Пожара удалось избежать, однако подъезд жилого дома и квартира потерпевшего лишились окон, уточнили для Первого областного информагентства в администрации Коркинского района.



По данным пресс-службы регионального управления МЧС, хлопок бытового газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице 30 лет ВЛКСМ, 175 в Коркино. На место происшествия выдвинулись 43 сотрудника различных ведомств и 14 единиц техники. Возгорание за хлопком не последовало, повреждения несущих конструкций дома также не зафиксированы.

В пресс-службе администрации муниципалитета корреспонденту Первого областного информагентства уточнили, что ЧП произошло в двенадцатом часу дня 14 июня. Единственный пострадавший, 26-летний жилец дома находится в тяжелом состоянии, по информации медиков, он получил до 90 процентов ожогов и госпитализирован. Сейчас молодой человек находится в реанимации районной больницы. Причины происшествия уточняются, одна из основных - нарушения правил эксплуатации газовой плиты. Дом по предварительным данным ГУ МЧС остался пригоден для проживания. Тем не менее все жильцы эвакуированы, состояние стен продолжают проверять специалисты. Мероприятия по восстановлению газоснабжения начнутся 15 июня.