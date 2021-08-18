На Южном Урале будут судить сотрудника ФСИН, помогавшего бежать осужденному

Следствие по его делу закончено, материалы отправлены в Каслинский городской суд

Каслинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении младшего инспектора исправительной колонии № 21, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий: по версии следствия, он помог совершить побег заключенному.



Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудник ФСИН обвиняется по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщало ранее Первое областное информагентство, следствие полагает, что сотрудник колонии ночью 26 июня позволил заключенному сбежать через специально оставленные открытыми двери производственного помещения. За день до этого инспектор передал осужденному мобильный телефон и 40 тысяч рублей.

Преступление было быстро выявлено сотрудниками собственной безопасности областного ГУФСИН. Помощь инспектора беглецу не помогла, вскоре он был задержан. Следствие по уголовному делу в отношении фсиновца завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение.