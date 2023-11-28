На Южном Урале арестован рецидивист, который ударил ножом двух детей

Мужчине вменяется покушение на убийство племянницы и ее подруги

Суд в Челябинской области избрал меру пресечения для жителя Кунашакского района, который напился и набросился с ножом на родную племянницу и ее подругу. Мужчина будет ждать суда за решеткой, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Жуткая история произошла 26 ноября в одном из частных домов деревни Голубинка Кунашакского района.

«Предварительно установлено, что неоднократно ранее судимый 43-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на совершение убийства, не менее чем по разу ударил каждую из девочек ножом в грудь», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время потерпевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В Сосновском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Челябинской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело — ему вменяется покушение на убийство, не доведенное до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Следователь просил о заключении обвиняемого под стражу. Суд с учетом позиции прокуратуры ходатайство поддержал, отправив рецидивиста в СИЗО на два месяца, до 26 января 2024 года.