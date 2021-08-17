На юге Екатеринбурга произошел выброс химических веществ

Предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено

Накануне вечером, 16 августа, жители Екатеринбурга пожаловались на химический запах и плотный туман на юге города. Ряд СМИ сообщил о том, что в промзоне в поселке Рудный произошел взрыв, в результате которого произошла утечка химического вещества.

Источник «Интерфакса» сообщил, что взрыв раздался в одном из цехов, расположенных в промзоне, затем произошел выброс газов и облако с серным запахом накрыло дачный поселок, расположенный вблизи промзоны. После этого жители поселка Рудный пожаловались на серный запах и дымку.



В ГУ МЧС России по Свердловской области информацию о взрыве не подтвердили и сообщили, что жители пожаловались на химический запах в районе промзоны.

«В 20:50 поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в Екатеринбурге, поселке Рудный Свердловской области. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет»,— уточнили в ведомстве.

Также в пресс-службе регионального ГУ МЧС России добавили, что информация предварительная, все обстоятельства уточняются.