На юге Челябинской области возбудили уголовное дело за массовую добычу строительного камня

Хищение недр в Агаповском районе выявила природоохранная прокуратура

Магнитогорская природоохранная прокуратура нашла незаконную добычу природных ископаемых на территории Агаповского района. Выявленные нарушения законодательства об охране недр при использовании земельных участков вылились в уголовное дело.

«При обследовании участка местности вблизи п. Наровчатка, где расположено месторождение „Пещерское“ и балансовые запасы строительного камня включены в государственный фонд недр, установлен факт хищения полезного ископаемого. В период с июня 2020 по май 2021 неустановленными лицами незаконно изъято полезное ископаемое не менее 32 тысяч тонн, причиненный недрам вред составил свыше 10 млн рублей», — пояснила пресс-служба областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что по материалам прокурорской проверки в местном отделе полиции возбуждено уголовное дело, а за ходом расследования следит прокуратура.