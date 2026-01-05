На юге Челябинской области в ночном пожаре погибла женщина

Тело 69-летней сельчанки обнаружили на пепелище

В Нагайбакском районе в поселке Придорожный 5 января огнеборцы тушили серьезный пожар. После локализации возгорания в жилом доме спасатели обнаружили тело 69-летней женщины. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В 2 часа ночи на пульт диспетчера местной ЕДДС поступил сигнал, на место выехали три бригады. На этот момент деревянный дом площадью 42 кв м был уже охвачен огнем. Через полтора часа огонь в жилом доме удалось локализовать.

«На месте работали 14 человек личного состава и 5 единиц техники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительная причина трагедии — аварийный режим работы электрооборудования», — прокомментировали в региональном управлении МЧС.

Обстоятельства выясняются.