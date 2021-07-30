На юге Челябинской области уничтожили два поклонных креста

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

На юге Челябинской области в Кизильском районе жители обнаружили сломанные поклонные кресты вдоль автомобильной дороги. Опергруппа районного отдела полиции проводит проверку, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Два поклонных креста были установлены вблизи автодороги между поселками Кацбах и Зингейский Кизильского района. Утром в пятницу, 30 июля, автомобилисты обратили внимание, что оба креста сломаны. Они были выполнены из деревянного бруса и стояли на бетонных основаниях.

Кресты оказались сломаны поперек. Предполагается, что их могли вырвать с помощью троса, прикрепленному к автомобилю. На месте повреждения работали сотрудники районного отдела полиции.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Имел место факт вандализма или ДТП еще предстоит установить после проверки», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

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