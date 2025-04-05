На юге Челябинской области трассу затянуло дымом от пожара

Водителей просят отказаться от поездок

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Сегодня, 5 апреля, в Агаповском районе на 30-м километре трассы Магнитогорск — Кизил — Сибай сильно ухудшилась видимость из-за пожара в полях. В областной ГАИ водителей призвали отказаться от поездок в этом направлении.

«На участке 30—40 километр автодороги Магнитогорск — Кизил — Сибай горят поля, в результате происходит сильное задымление и ухудшается видимость. Уважаемые водители, по возможности откажитесь от поездок в данном направлении»,— сообщается в телеграм-канале.

В ГУ МЧС России по Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что на площади 0,2 гектара был ликвидирован природный пожар. На месте работали шесть человек и одна спецмашина.