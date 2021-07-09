На юге Челябинской области огонь угрожает четырем населенным пунктам

В Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах продолжают бороться со стихией

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Спасатели продолжают борьбу с природными пожарами на юге Челябинской области. По решению руководства МЧС России к месту направлена авиация. В настоящий момент авиаборт БЕ-200 и вертолет МИ-8 прибыли в аэропорт г. Магнитогорска. Леса горят в Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах. Площади горения увеличиваются из-за сильного ветра.

«Местами пожар переходил в верховой, усложняя и без того непростую обстановку. На охране поселений по недопущению огня на их территорию стояли пожарно-спасательные подразделения чрезвычайного ведомства Южного Урала. Перехода пожара ночью на населенные пункты не допущено», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как передают сотрудники ведомства, по состоянию на 06:00 остается угроза перехода огня на 3 населенных пункта Карталинского муниципального района (Новокаолиновый, Запасное, Джабык) и 1 населенный пункт Нагайбакского муниципального района (Париж).

По решению главы Карталинского района в муниципалитете введен режим ЧС. Основные силы огнеборцев сосредоточены на тушении трех очагов. Общая площадь возгорания — 1 450 гектаров. Больше всего пострадал Нагайбакский район. В нем пожаром охвачено 1 000 гектаров земель. Главой Карталинского муниципального района введен режим ЧС на территории района.

«Для защиты населенного пункта Запасное привлечены 2 пожарных поезда ЮУЖД со ст. Карталы и ст. Магнитогорск. Аварийно-восстановительным поездом ст. Карталы доставлены 2 бульдозера ДЭТ-250 в населенный пункт Джабык для создания минерализованных полос», — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Для ликвидации лесных пожаров привлекли 221 человека и 66 единиц техники. Жителям, которые пожелали уехать из эпицентра пожаров, предоставили транспорт. Из Запасного уехал 21 человек, в том числе шестеро детей. В пункте временного размещения п. Новокоалиновый находится 12 человек, трое из них несовершеннолетние.

В настоящее время ситуация в районе природных пожаров остается сложной.

Работа по тушению пожаров продолжается. На 8:00 местного времени запланировано селекторное совещание с главами муниципальных районов со сложной пожарной обстановкой под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.