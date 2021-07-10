На юге Челябинской области огнем уничтожило 71 строение

179 человек находятся в пунктах временного размещения

На утро сегодняшнего дня, 10 июля, общая площадь пожаров в трех районах на юге Челябинской области составляет 14 тысяч гектаров. Огнем уничтожило 71 строение, пострадавших нет, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети. Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств 2 эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 170 человек и 28 единиц техники. К ликвидации привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России»,— сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидируют более 600 человек, 142 единицы техники, 4 пожарных поезда и 3 воздушных судна.

Отметим, возгорание у озера Безымянного удалось погасить, сообщил накануне вечером, 9 июля, глава Анненского поселения Виктор Еловик. Напомним, из-за ветра огонь поменял направление и приблизился к селу Анненское.