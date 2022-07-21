На юге Челябинской области ликвидируют ландшафтный пожар площадью 8 гектаров

Угрозы населенным пунктам нет

В Нагайбакском районе Челябинской области горит трава на площади 8 гектаров, сообщили в региональном управлении МЧС. На месте работают три автоцистерны, решается вопрос о привлечении дополнительных сил.

Возгорание произошло между поселками Париж и Кужебаевский. В нескольких километрах от места пожара располагается детский оздоровительный лагерь «Роднички». Угрозы населенным пунктам и лагерю, по данным МЧС, нет: территория опахана, ландшафтный пожар отделен автодорогой шириной 10 метров.

«128 детей и 27 сотрудников оповещены, находятся на территории лагеря, эвакуация не проводится», — уточнили в ведомстве.

На месте пожара работают три автоцистерны 68-й пожарно-спасательной части 250 пожарной части Областной противопожарной службы, а также силы и техника лесничеств.

«К месту дополнительно следует автоцистерна из Карталов. Организован сбор личного состава Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона», — добавили в МЧС.

Решается вопрос о привлечении дополнительной техники для опашки.

По состоянию на 19:21 21 июля ландшафтный пожар локализован.