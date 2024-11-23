На выезде из Магнитогорска пьяного водителя задержали со стрельбой

Составлено девять административных протоколов

Ночью 22 ноября в Магнитогорске сотрудники ГАИ потребовали от водителя «Мазды» остановиться, но он проигнорировал требование и продолжил путь. Остановить нарушителя удалось только после применения табельного оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Водителя со странным стилем вождения инспекторы заметили на улице Дружбы. Требование об остановке он проигнорировал, тогда экипаж отправился в погоню с включенными мигалками.

«Не реагируя на законные требования сотрудников полиции об остановке, водитель двигался с повышенной скоростью в сторону выезда из города, проезжая перекрестки с запрещающим сигналом светофоров и создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения»,— уточнили в ведомстве.

Остановить нарушителя удалось только в Абзелиловском районе, применив табельное оружие. За рулем оказался нетрезвый 29-летний местный житель, его состояние подтвердило медосвидетельствование. На пассажирском сиденье находился 29-летний владелец авто. Позже выяснилось, что оба ранее привлекались к уголовной ответственности за наркопреступления.

Полицейские составили в отношении водителя восемь протоколов. К административной ответственности привлекли и владельца «Мазды». Работа с нарушителями продолжается. Автомобиль помещен на спецстоянку.