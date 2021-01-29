На выемке 700 граммов мефедрона поймали членов ОПГ в Магнитогорске

Сбыт наркотиков был налажен на межрегиональном уровне

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал сбыта наркотиков межрегионального масштаба. Задержание членов организованной преступной группировки произошло в Магнитогорске. Двое местных жителей попались прямо рядом с тайником.

«Контрразведчики задержали двух местных жителей с поличным при выемке ими из тайника около 700 г мефедрона — наркотика синтетического происхождения, предназначенного для дальнейшего сбыта», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что наркодилеры сбывали «запрещенку» через интернет. На любителей закладок следственным органом УФСБ было заведено уголовное дело по двум статьям: по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).