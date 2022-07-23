На водителя грузовика завели уголовное дело после ДТП с автобусом в Кунашакском районе

Трое пассажиров общественного транспорта получили тяжелые травмы

По факту аварии с грузовиком и автобусом, произошедшей утром 23 июля на территории Кунашакского района, возбуждено уголовное дело в отношении водителя большегруза, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Кунашакскому району по части 1 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“) в отношении водителя автомобиля „ГАЗ 2824LN“. В настоящее время решается вопрос о его задержании»,— сообщили в ведомстве.

Известно, что в результате аварии три пассажира автобуса получили тяжелые травмы.

ДТП произошло в 7:15 на 64 километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу. 28-летний водитель автомобиля «Газон Некст» наехал на попутно движущийся автобус, который перевозил девять пассажиров. В результате общественный транспорт перевернулся. Пять человек пострадали.

