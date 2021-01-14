На въезде в Касли из-за мороза вышел из строя пассажирский автобус

Шестнадцать человек едва не замерзли в дороге

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На въезде в Касли из-за поломки встал пассажирский автобус. Температура воздуха была ниже 30 градусов, из строя вышел двигатель. На помощь отправили экипаж ДПС.

Автобус направлялся из Екатеринбурга в Златоуст, в салоне ехали 16 человек. Пассажиров с помощью попутного транспорта транспортировали в тепло. Позже туда доставили водителя, а автобус отправили на починку. Позднее за пассажирами прибыл резервный автобус.

«Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом учитывать сложные погодные условия и, отправляясь в дальний путь, заранее продумывать маршрут, проверять исправность транспортного средства, заправлять его и иметь запас топлива, брать с собой теплые вещи, термос с горячим чаем или кофе, проверить заряд сотового телефона», — рекомендуют в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В случае непредвиденной ситуации обращайтесь за помощью в оперативные службы.