На въезде в Челябинск произошло ДТП с опрокидыванием авто

Машины получили повреждения

Сегодня, 4 октября, утром в Челябинске на Свердловском тракте столкнулись два автомобиля. Одна из машин от удара опрокинулась, сообщили ИА «Первое областное» очевидцы.

«На въезде в город авария. Одна из машин опрокинулась. На месте сотрудники ГАИ. Скорых вроде нет»,— рассказали читатели.

В городской Госавтоинспекции уточнили, что дорогу не поделили автомобили Mitsubishi и ВАЗ. Отечественное авто от удара опрокинулось. В результате машины получили повреждения, водители не пострадали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.