На въезде в Челябинск полиция остановила машину с двумя килограммами наркотиков

Водитель может получить пожизненное

На въезде в Челябинск с Уфимского тракта полиция задержала водителя, который вез с собой около двух килограммов синтетического наркотика. 21-летнего мужчину оставили для проверки документов, но после решили досмотреть авто, потому что местный житель сильно нервничал. J находке сотрудников рассказали в пресс-службе регионального главка.



Сверток с наркотиком лежал в рюкзаке подозреваемого. Полиция установила, что он получил через интернет координаты свертка, забрал его и собирался продавать наркотики в Челябинске через закладки.

Челябинца задержали и доставили в районный отдел полиции. На задержанного завели уголовное дело по части 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Максимально по этим статьям задержанный может получить пожизненное лишение свободы. Мужчину заключили под стражу.