Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.18 -0.22 76.07 -0.14
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Мужчина свел счеты с жизнью в лесу под Коркино

Мужчина свел счеты с жизнью в лесу под Коркино

Следователи нашли родственников скончавшегося.
сегодня в 12:29
  |  Происшествия

В лесу под Коркино скончался мужчина. Личность установлена: это местный житель. Найдены и родственники скончавшегося. Известно, что он сам наложил на себя руки, но сказать точно, были ли на то причины, пока никто не может. Записки, объясняющей действия, при себе у мужчины не оказалось.

Труп заметили местные жители, проезжавшие мимо леса на заготовку сена. Тело находилось на открытом участке. Мужчина был одет по сезону. У него обнаружены целлофановый пакет и веревка хозяйственного назначения. — рассказал сайту «Первый областной» старший следователь СО по городу Коркино СУ СКР по Челябинской области Николай Минеев.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Отметим, что мужчина никак не связан с пропавшим неделю назад Андреем Поздниковым. Он тоже проживал в Коркино с семьей, однако в последний раз был замечен в Челябинске возле Шершневского кладбища. Подробнее о поисках мужчины читайте здесь.

Происшествия
Труп девушки обнаружили возле «многоэтажки» в Курчатовском районе
20.09.2018
Труп девушки обнаружили возле «многоэтажки» в Курчатовском районе
Культура
Челябинская балетная труппа выступит на европейской сцене с солистами Большого
20.09.2018
Челябинская балетная труппа выступит на европейской сцене с солистами Большого
Происшествия
На дне карьера обнаружен труп с предсмертной запиской. Видео
  
18.09.2018
На дне карьера обнаружен труп с предсмертной запиской. Видео
Происшествия
«Говорил, что скоро умрет». Труп мужчины нашла грибница в чебаркульском лесу
14.09.2018
«Говорил, что скоро умрет». Труп мужчины нашла грибница в чебаркульском лесу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
С разгромным счетом «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву»
сегодня в 19:28
С разгромным счетом «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву»
Общество
Челябинским детям расскажут о важности мытья рук
сегодня в 19:02
Челябинским детям расскажут о важности мытья рук
Общество
Молочка из Чебаркуля и Магнитогорска претендует на «Знак качества»
сегодня в 17:18
Молочка из Чебаркуля и Магнитогорска претендует на «Знак качества»
Спорт
«Золото» ветеранских соревнований привез борец из Челябинской области
сегодня в 16:54
«Золото» ветеранских соревнований привез борец из Челябинской области
Общество
Расписание пассажирских поездов изменится в начале зимы
сегодня в 16:41
Расписание пассажирских поездов изменится в начале зимы
Хоккей
КХЛ. «Трактор» против «Салавата Юлаева»
сегодня в 16:25
КХЛ. «Трактор» против «Салавата Юлаева»
Происшествия
Челябинец, создавший огромный футбольный мяч, попал в аварию в Крыму
  
сегодня в 15:25
Челябинец, создавший огромный футбольный мяч, попал в аварию в Крыму
Происшествия
Авария произошла во время запуска экипажа «Союза» на МКС
  
сегодня в 15:20
Авария произошла во время запуска экипажа «Союза» на МКС
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6