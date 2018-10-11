/ Мужчина свел счеты с жизнью в лесу под Коркино

Следователи нашли родственников скончавшегося.

В лесу под Коркино скончался мужчина. Личность установлена: это местный житель. Найдены и родственники скончавшегося. Известно, что он сам наложил на себя руки, но сказать точно, были ли на то причины, пока никто не может. Записки, объясняющей действия, при себе у мужчины не оказалось.

Труп заметили местные жители, проезжавшие мимо леса на заготовку сена. Тело находилось на открытом участке. Мужчина был одет по сезону. У него обнаружены целлофановый пакет и веревка хозяйственного назначения. — рассказал сайту «Первый областной» старший следователь СО по городу Коркино СУ СКР по Челябинской области Николай Минеев.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Отметим, что мужчина никак не связан с пропавшим неделю назад Андреем Поздниковым. Он тоже проживал в Коркино с семьей, однако в последний раз был замечен в Челябинске возле Шершневского кладбища. Подробнее о поисках мужчины читайте здесь.