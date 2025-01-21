На вагоновожатую, сбившую детей в Челябинске, составлены два материала

Ранее 62-летняя женщина к ответственности за нарушения ПДД не привлекалась

В отношении женщины — водителя трамвая, сбившей детей в Челябинске, возбуждены два административных материала, сообщили ИА «Первое областное» в городской Госавтоинспекции.

Составлены два материала по статьям «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Санкции обеих статей предусматривают наложение штрафа до 1,5 тысячи рублей.

В Госавтоинспекции уточнили, что 62-летняя вагоновожатая имеет водительский стаж 27 лет, ранее к ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 20 января, на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. Пострадали два человека.

По данным источника медиахолдинга «Первого областного», 14-летний велосипедист с серьезным переломом госпитализирован; второй подросток (15 лет) после осмотра медиков передан родителям, с ним все в порядке.

Также сообщается, что говорить о том, какое наказание может грозить вагоновожатой, преждевременно. Для начала подросток должен поправиться, затем экспертиза оценит вред, причиненный его здоровью.