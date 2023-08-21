На Увильдах за выходные спасли четверых терпящих бедствие отдыхающих

Непогода испортила заплывы на лодках и сапах

За один субботний день, 19 августа, спасателям на озере Увильды дважды пришлось спешить на помощь неопытным водоходцам, чьи плавательные средства унесло ветром далеко от берега. В первом случае это была пара на сапборде, во втором — мать и дочь на весельной лодке. Подробности происшествий сообщила сегодня, 21 августа, поисково-спасательная служба Челябинской области.

Первыми сигнал бедствия подали мужчина и женщина, которые днем взяли надувной сап и заплыли на нем на середину озера, но не смогли вернуться ввиду внезапно разразившейся непогоды. К счастью, при них был мобильный телефон, благодаря чему эвакуационный отряд обнаружил бедолаг в течение часа. Они находились в двух километрах от берега, сап к тому времени уже сдулся.

Второй SOS поступил вечером от женщины 60 лет и ее дочери. Несколькими часами ранее они решили воспользоваться солнечным деньком, взяли напрокат лодку и сап и направились к острову Морской. Однако налетевший ветер и волны сбили их с курса, все дальше и дальше унося от берега. Справиться с дрейфующим судном женщины сами не смогли и призвали на помощь спасателей. По описанию видимой части берега, окружающих островов и яхт те смогли определить примерное местонахождение лодки. Уже в сумерках судно нашли и вернули его «экипаж» на берег.