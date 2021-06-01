На Увильдах открылся пост областных спасателей

Обеспечивать безопасность на воде будут круглосуточно

На озере Увильды начал работать круглосуточный пост областной поисково-спасательной службы. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе региональной ПСС.

До 1 сентября на учебно-тренировочной базе ПСС, на западном берегу озера Увильды, будут дежурить спасатели. Пост оснащен необходимым снаряжением и оборудованием для оказания оперативной помощи.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила на воде: убедиться в исправности плавсредства, пользоваться спасательными жилетами, следить за прогнозом погоды, избегать длительного пребывания на солнце и следить за детьми.

Областные спасатели традиционно в купальный сезон усиливают профилактическую работу на водоемах области. В зоне ответственности каждого отряда находится до четырех стихийных пляжей.

В Челябинске определили места, где купаться запрещено. Список утвердила администрация города. В него вошли 34 территории, в том числе Голубой и Каменный карьеры, Карповый пруд и пруд Девичьи слезы.

