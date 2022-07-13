На Успенском кладбище в Челябинске сотрудники МЧС спасли от пожара 98 икон

Огонь угрожал перекинуться с горящего здания администрации кладбища на храм Пресвятой Богородицы

В ночь на 13 июля челябинские пожарные работали на Успенском кладбище: на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в административно-бытовом корпусе учреждения. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МЧС, газодымозащитным звеньям пожарных расчетов пришлось защищать от огня православный храм и хранившиеся в нем иконы.



По данным пресс-службы экстренного ведомства, на кладбище работали бойцы 7-й пожарно-спасательной части. К моменту прибытия первых расчетов здание уже горело открытым пламенем, возникла опасность перехода огня на находящийся поблизости храм Пресвятой Богородицы.

«На месте было создано 2 боевых участка, сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы. Основные усилия направили на тушение пожара и спасение материальных ценностей: сотрудниками МЧС было эвакуировано 98 икон. Благодаря слаженным и оперативным действиям специалистов чрезвычайного ведомства возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Гибели и травматизма не допущено», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Храм не пострадал. Причины возгорания в здании администрации кладбища сейчас выясняют эксперты и специалисты испытательной пожарной лаборатории.