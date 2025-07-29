На Урале женщина потеряла более 2 млн рублей после романтической переписки

Жительница Екатеринбурга ввязалась в инвестиционную аферу, причем рискнула не только своими деньгами

В полицию Еткуля обратилась жительница Екатеринбурга, ставшая жертвой интернет-мошенников. Женщина перечислила на «инвестиции» более 2,3 миллиона рублей, причем большая часть суммы принадлежала ее отцу.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, 44-летняя женщина доверилась новому знакомому из Сети и по его совету решила подзаработать на криптовалюте.

«Злоумышленник отправил женщине ссылку на некую биржевую платформу, и та перевела туда 700 тысяч рублей. А когда, усомнившись, попыталась вывести средства, с нее потребовали „страховой депозит“ в размере 1,6 миллиона. Их потерпевшая попросила у отца, который живет в Еткуле, и он дочери не отказал», — говорится в сообщении.

Факт обмана женщина осознала, когда все контакты со злоумышленником оказались недоступны, а «романтическая переписка» — заблокирована. Возбуждено уголовное дело.