На Урале задержаны подозреваемые в обналичивании 250 миллионов рублей маткапитала

Мошенники действовали на территории регионов УрФО с 2015 года

В Свердловской области задержали группу мошенников, подозреваемых в обналичивании более 250 миллионов рублей материнского капитала. Злоумышленники действовали на протяжении семи лет на территории Челябинской, Свердловской и Курганской областей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, пять сообщников, действуя от имени кредитно-потребительских кооперативов, привлекали людей, имеющих право на распоряжение средствами маткапитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. На счета получателей поступали деньги, которые они передавали участникам группы, а затем на обладателей средств маткапитала оформлялись дома и квартиры, стоимость которых была ниже заявленной в договорах.

«После этого документы подавались в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками. По предварительным подсчетам, ущерб от их действий может превышать 250 миллионов рублей», — сообщила Ирина Волк.

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по статье 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество при получении выплат»). Всего по местам их жительства проведено 19 обысков. Два человека находятся под домашним арестом, троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.