На Урале в жестком ДТП с грузовиком погиб 19‑летний парень

Два его пассажира с различными травмами госпитализированы

В Агаповском округе грузовик с прицепом не пропустил легковушку, выезжая со второстепенной дороги. Итог аварии — один человек погиб, двое ранены, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.

ДТП произошло около шести часов утра на 29-м километре автодороги Магнитогорск — Кизил — Сибай. По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Shacman с прицепом при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего парня.

В результате юноша погиб на месте, его 19- и 20-летний пассажиры с различными травмами госпитализированы.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что у водителя грузовика отсутствует диагностическая карта и не установлен тахограф. В отношении мужчины возбуждены административные дела.



Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее гибель человека).