На Урале обжалован приговор водителю автобуса, который уснул и угробил 2 человек

С работодателя мужчины требуют компенсировать троим детям потерю родителей

Прокуратура требует ужесточить наказание жителям Магнитогорска, по вине которого погибла супружеская пара и пострадали несовершеннолетние дети, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Речь идет о ДТП в феврале 2025 года. Как установлено следствием и судом, осужденный, управляя автобусом «Газель Next», на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск уснул за рулем, выехал на встречку, где врезался в Daewoo Matiz. В легковушке погибли супруги — водитель и пассажирка, их дети получили травмы: 10-летней девочке причинен тяжкий, двухлетнему мальчику — легкий вред здоровью.

Суд приговорил 65-летнего водителя к 2 годам колонии-поселения и лишению прав на 2 года 9 месяцев — с учетом пожилого возраста, состояния здоровья осужденного и его близких, положительных характеристик, а также привлечения к уголовной ответственности впервые.

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, ни в ходе расследования, ни в судебном заседании осужденный вину не признавал, перекладывая ответственность на водителя автомобиля Daewoo Matiz. Прокурор обжаловал чрезмерно мягкий приговор ввиду несоразмерности наказания и степени общественной опасности преступления, а также обстоятельств его совершения.

Добавим, гражданский иск прокурора Агаповского района о взыскании с работодателя осужденного, ООО «Магсервис», компенсации морального вреда в пользу трех несовершеннолетних детей погибших судом передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.