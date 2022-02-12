На улице Труда в Челябинске авария парализовала движение

В районе зоопарка образовалась большая пробка

Сегодня днем, 12 февраля, в центре Челябинска столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и BMW. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе городской ГИБДД, в результате ДТП движение на участке улицы Труда оказалось частично заблокировано.

«На улице Труда в районе остановки „Зоопарк“ столкнулись два автомобиля — „Лада Ларгус“ и BMW. По предварительным данным, „Лада“ поворачивала налево и не уступила дорогу автомобилю BMW, который ехал прямо. Движение частично заблокировано, пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Как показывает сервис «Яндекс.Пробки», движение на этом участке сильно затруднено.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.