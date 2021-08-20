На ударившего девочку охранника ТРК завели административное дело

Полиция заинтересовалась также родителями пострадавшей школьницы

Вчера, 19 августа, охранник ТРК «Космос» ударил по лицу 14-летнюю посетительницу. Сегодня стало известно, что по факту произошедшего правоохранительные органы завели на мужчину административное дело.

«Все участники инцидента установлены и опрошены. Заведено административное производство по статье “побои”. Проверка продолжается», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе УМВД по Челябинску.





Однако, по словам свидетелей, нападки охранника не были беспочвенными: 14-летняя школьница действительно курила, находясь на территории ТРК, и грубила подошедшему к ней чоповцу.

«На мать девочки заведено дело по статье „Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка“», — отметили в пресс-службе УМВД города.

На данный момент ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Если вы стали участником или свидетелем инцидента в ТРК «Космос», свяжитесь с нашей редакцией: 8-902-603-60-40.