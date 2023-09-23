На участке трассы М-5 в Челябинской области ввели реверсивное движение из-за ДТП

Пострадавших в аварии нет

Сегодня, 23 сентября, днем на трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два автомобиля. Инспекторы ввели на участке реверсивное движение, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на территории Катав-Ивановского района на 1647 километре. По неустановленным обстоятельствам «УАЗ» врезался в большегруз.

«Пострадавших в результате аварии нет. На участке введено реверсивное движение»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД.