Минувшей ночью из-за сильного дождя, прошедшего в Ашинском районе, участок трассы М‑5 на 1554‑м километре подтопило, дорога разрушилась. Введено реверсивное движение, на месте работают дорожники, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».
«В результате непрекращающихся осадков оказался подтоплен технологический объезд участка реконструкции. Протяженность поврежденного участка дорожного полотна — 5 метров»,— уточнили в управлении.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.