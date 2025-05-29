На Тургояке загорелся трехэтажный частный дом

Пожар распространился на 100 метров

В поселке Тургояк в Челябинской области загорелся трехэтажный дом. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание, сообщили в МЧС по региону.

На месте работали сразу четыре машины и 16 пожарных. Все осложняло наличие внутри дома газовых баллонов.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось отстоять нижние этажи и ликвидировать открытое горение на площади 100 „квадратов“. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Также в региональном МЧС напомнили правила безопасности:

«Не перегружай электросеть; проведи ревизию электропроводки; установи автоматические устройства защиты и отключения электрооборудования».