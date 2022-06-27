На Тургояке в непогоду спасли 11 сапбордистов

Любители экстрима находились на воде без спасательных жилетов

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На пульт диспетчерской службы поступило сообщение о сапбордистах, терпящих бедствие на озере Тургояк около острова Веры, сообщает Центр ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП случилось накануне днем, 26 июня. На место выехали инспекторы Николай Ащин и Сергей Пермяков. На помощь туристам также подошел преподаватель «Школы Флагман» Евгений Берсенев — он находился неподалеку и обучал группу правилам управления парусно-моторным судном.

«Совместными усилиями экстремалам удалось покинуть их „доски“, подняться на борт патрульного катера ГИМС и парусно-моторного судна „Школы Флагман“. Благодаря слаженным, грамотным и незамедлительным действиям всех участников спасательной операции 11 туристов избежали трагических последствий», — сообщили в ведомстве.

Известно, что потерпевшими стали гости из Тюмени.

Спасатели напоминают, что в ветреную и дождливую погоду выходить на воду на сапбордах нельзя, тем более без спасательных жилетов.

Южноуральцам в этом году не повезло так, как в прошлом, насладиться палящим солнцем, которое подарило аномальную жару уже с начала мая. Лето нас ждет прохладное. Тем не менее еще до официального открытия сезона люди проводят время у водоемов. И случаются трагедии.