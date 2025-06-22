На Тургояке спасли двух девушек, застрявших посреди озера на одном сапборде

У подруг закончились силы, они не могли добраться до берега

Инспекторы ГИМС во время рейда по озеру Тургояк спасли двух девушек, которые застряли посреди водной глади на одном сапборде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Девушки вышли на воду без спасжилетов и без средств связи. В какой-то момент они поняли, что сил добраться до берега у них уже нет. Заметив катер инспекторов ГИМС, они попросили о помощи», — рассказывают в пресс-службе.

Кроме того во время рейда инспекторы остановили парусник, хозяин которого просрочил техосмотр на два года. А также — лодку с двумя мужчинами без спасжилетов и моторку с людьми без жилетов и пьяным судоводителем. Алкогольное опьянение подтвердил алкотест.

Последнее судно, с пьяным судоводителем, было задержано.