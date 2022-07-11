На Тургояке 30‑летний мужчина утонул во время купания

Тело погибшего обнаружили в 40 метрах от берега

В Челябинской области в минувшие выходные 30-летний мужчина утонул, купаясь на озере Тургояк. Отдыхающие обратились за помощью вечером 9 июля. Тело погибшего нашли ночью, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«Указанный очевидцами район обследовали с лодки. Тело утонувшего обнаружили в 40 метрах от берега, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в реке Ай утонул 14-летний подросток. Ребенок купался в неположенном месте. По данному факту проводится доследственная проверка.

В этот же день в Челябинске рыбаки выловили из реки Миасс труп мужчины. Об этом они сообщили в социальных сетях.