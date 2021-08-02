На турецком курорте разбился автобус с российскими туристами

Четыре человека погибли, пятеро получили тяжелые травмы

В понедельник, 2 августа, в Турции попал в аварию автобус с 22 российскими туристами. Турецкие СМИ сообщают, что автобус ехал в аэропорт. В Генконсульстве России в Анталье подтвердили гибель четырех пассажиров, еще пять человек находятся с тяжелом состоянии в больницах провинции.

Авария произошла в районе Манавгата около 18:00. Как сообщила компания «Интурист», автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, в нем находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. Известно, что россияне должны были вылететь в 20:50 из аэропорта Антальи в Самару рейсом ZF 6394 компании Azur Air.

По предварительным данным турецкой дорожной полиции, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

По информации газеты Milliyet, всего пострадали 16 человек, их отправили в четыре больницы.