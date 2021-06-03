В центре Челябинска на автомобиль упало дерево

Первое областное информагентство узнало, куда обращаться в такой ситуации

Сегодня, 3 июня, в центре Челябинска на улице Цвиллинга большая ветка дерева упала на движущийся автомобиль. О том, что делать в подобном случае автовладельцам, — в материале ИА «Первое областное».

В отделении пропаганды ГИБДД Челябинска порекомендовали в таких случаях фиксировать дорожно-транспортное происшествие — звонить в Госавтоинспекцию, в страховую компанию и попытаться найти ответственного за дерево (управляющая компания, администрация, подрядная организация).





В случае повреждения автомобилей упавшими деревьями, снегом или льдом во время непогоды владельцы могут отправить запрос в Челябинский гидрометцентр.

«Мы предоставим справку для страховой компании с информацией о погоде в определенный период. Она платная», — уточнили в Челябинском гидрометцентре.

По словам начальника отдела метеопрогнозов центра Надежды Ячменевой, скорость ветра в течение дня в областном центре не превышала 4 м/с, поэтому ветка, вероятно, упала по другой причине.





В пресс-службе мэрии корреспондента ИА «Первое областное» направили в комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Там сообщили, что владелец автомобиля к ним не обращался. На место происшествия были направлены сотрудники подрядной организации. Они оперативно убрали упавшую ветку, которая мешала проезду транспорта.