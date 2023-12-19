На трассе в Златоусте водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

Пострадали еще два человека, в том числе ребенок

Сегодня, 19 декабря, на 1734-м километре автодороги Москва — Челябинск 35-летний мужчина за рулем Chevrolet выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен) и столкнулся с грузовиком Shacman с полуприцепом, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия. Его пассажиры — 37-летняя женщина и шестилетняя девочка госпитализированы», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Сосновском районе в лобовом ДТП погиб 19-летний парень.