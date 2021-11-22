На трассе в Челябинской области во время снегопада столкнулись пять автомобилей

Пассажиру одной из легковушек понадобилась медицинская помощь

На автодороге Челябинск — Троицк на территории Увельского района 21-летний водитель автомобиля «Хендай» в условиях снегопада врезался в попутную «Киа». Об этом сегодня, 22 ноября, Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась накануне в 16:09. Молодой водитель не справился с управлением и врезался в «Киа», за рулем которой находилась 32-летняя женщина. После удара «Киа» влетела в «Субару», «Субару», в свою очередь, врезалась в «Лифан». И последний в цепочке пострадал автомобиль «Лада» и его пассажир. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

Добавим, ГИБДД области просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за обильного снегопада и гололедицы.