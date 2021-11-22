На трассе в Челябинской области женщина погибла, вылетев из авто после ДТП

Пострадавшую на проезжей части переехал попутный автомобиль

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На 93-м километре автодороги Челябинск — Троицк 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада-Калина» не выбрала безопасную скорость в условиях снегопада и вылетела на полосу встречного движения. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария случилась накануне днем на территории Южноуральска.

«Водитель „Лады“ на встречной полосе столкнулась с „Тойотой“, после этого „Тойота“ врезалась в „Рено-Логан“. В результате столкновения водителя „Лады“ выкинуло из салона на проезжую часть, где на нее наехал автомобиль „Хендай“ под управлением 34-летнего мужчины. Пострадавшая скончалась на месте. Также пострадала 10-летняя пассажирка „Лады“. Девочку госпитализировали с травмами», — рассказали в Госавтоинспекции.

Из-за непогоды, обильного снегопада и гололедицы на трассах Челябинской области происходят массовые аварии, буквально одна за другой. ГИБДД просит водителей по возможности воздержаться от дальних поездок.