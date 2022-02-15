На трассе в Челябинской области загорелось придорожное кафе

Сотрудники ДПС эвакуировали работников из здания

На 1718-м километре автодороги Москва — Челябинск загорелось придорожное кафе. Рядом с местом происшествия отказались сотрудники полка ДПС № 238. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Разбушевавшееся пламя увидел заместитель командира 2-го батальона областного полка ДПС майор полиции Федор Дроздов. Он незамедлительно передал сообщение по рации. Уже через минуту на месте происшествия оказался экипаж областного полка ДПС № 238 — лейтенанты полиции Кирилл Смольников и Данила Крохалев.

«Сотрудники полиции без промедления организовали работу по оповещению и эвакуации граждан из примыкающих к горевшему кафе помещений. Инспекторы ГИБДД разбудили спящих работников придорожного сервиса и торговых павильонов и эвакуировали их на безопасное расстояние. В целях недопущения переохлаждения людей полицейские разместили четырех эвакуированных человек в своих патрульных автомобилях, после чего нашли сторожа, который помог отключить здание от электроэнергии», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.