На трассе в Челябинской области загорелась сухая трава

Сотрудники полиции прибыли на место и не допустили возгорания ближайшего жилого сектора

В поле возле дороги «Катав-Ивановск — Юрюзань» днем 27 апреля загорелась сухая трава. Огонь добрался и до садовых строений. Из-за сильного ветра также возникла угроза возгорания жилого сектора. Сейчас полицейские охраняют место возгорания. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Сразу после сообщения о возгорании начальник ОМВД России по Катав-Ивановскому району Данил Шафиков выехал на место для оценки ситуации. Полицейские организовали охрану общественного порядка, оцепили территорию, обеспечили безопасность дорожного движения и начали патрулирование жилого сектора. Благодаря этому и работе сотрудников МЧС удалось не подпустить огонь к жилому сектору.

Сейчас полицейские следят за сохранностью имущества граждан. Две следственно-оперативные группы из 30 сотрудников осматривают место происшествия, устанавливают причины возгорания.