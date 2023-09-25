На трассе в Челябинской области задержали браконьера-рецидивиста

Мужчина вез в автомобиле мясо косули

В Красноармейском районе Челябинской области полицейские задержали челябинца, в автомобиле которого обнаружили мясо косули. Оказалось, ранее мужчина был судим за незаконную охоту. В его отношении вновь возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль 37-летнего челябинца ВАЗ-2115 инспекторы остановили в ночное время на 6-м километре автодороги Миасс — Шадринск. При осмотре в багажнике они обнаружили мясо косули. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, где выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б» части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Также мужчину планируют привлечь к административной ответственности по статье 20.10 КоАП РФ за правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность.