На трассе в Челябинской области водителя зажало в разбившейся фуре с пиротехникой

Машина вылетела на обочину

На 1625-м километре трассы М-5 водитель фуры, груженной пиротехникой, не справился с управлением, машину выбросило на обочину, после чего она перевернулась и покатилась вниз. Остановился большегруз только после столкновения с деревом. Водитель застрял в кабине. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели смогли обеспечить экстренный доступ врачей к водителю через люк, а затем несколько часов работали по деблокировке пострадавшего – спилили дерево, демонтировали рулевую колонку и водительское кресло, расширили проем лобового стекла. Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован.

На автодороге Челябинск — Екатеринбург при столкновении двух авто пострадал водитель одного из них.

«Мужчина за рулем „Рено“ получил множественные травмы лица, грудной клетки и нижних конечностей. С помощью гидравлического инструмента пострадавшего деблокировали и транспортировали к автомобилю скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели напоминают о важности соблюдения скоростного режима на мокрых и скользких дорогах.