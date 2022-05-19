На автодороге Касли — Тюбук около поворота на поселок Кисегач водитель Nissan Almera вылетел с проезжей части в кювет и застрял в автомобиле, сообщает 8-й пожарно-спасательный отряд Челябинской области.
Авария случилась накануне, 18 мая.
«К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства отдельного поста 60-й пожарно-спасательной части на автомобиле первой помощи. Мужчину деблокировали», — рассказали в отряде.
Еще три пассажира авто находились в сознании, однако им понадобилась медицинская помощь. Всех участников ДТП передали бригаде скорой.
Пострадавших увезли в озерскую больницу.
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