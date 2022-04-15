На трассе в Челябинской области водителя зажало в авто после ДТП

Пострадавшую деблокировали спасатели

На 97-м километре автодороги Нязепетровск — Арти — Красноуфимск 34-летняя женщина за рулем Toyota Platz не справилась с управлением и вылетела в кювет. Водителя зажало в машине. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в 8-м Поисково-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

О ДТП по системе 112 сообщил очевидец.

«Легковой автомобиль съехал в кювет, женщина за рулем авто не смогла самостоятельно выбраться из салона. Пострадавшую деблокировали спасатели и передали бригаде скорой помощи. У женщины диагностировали ушиб грудной клетки и перелом правой руки», — рассказали в поисково-спасательном отряде.

Водителя госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы Нязепетровска.