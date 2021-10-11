На трассе в Челябинской области водители двух квадроциклов устроили смертельное ДТП

По предварительной версии, мужчины были пьяны

На дороге Верхний Уфалей — Нижний Уфалей — Уфимка столкнулись два квадроцикла. Водитель одного их них скончался. Об этом сегодня, 11 октября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась в минувшие выходные. 27-летний водитель квадроцикла BRP нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся попутно квадроциклом Yamaha, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

«В результате столкновения погиб водитель Yamaha. По предварительной версии, оба водителя находились в состоянии опьянения. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, на 40-м км дороги Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 18-летний водитель «Ситроена» не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали четыре человека.