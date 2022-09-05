На трассе в Челябинской области водитель Volkswagen погиб в ДТП с грузовиком

Авария случилась на скользкой дороге

Сегодня, 5 сентября, на 1605-м километре автодороги М-5 Москва — Челябинск в Ашинском районе 36-летний водитель Volkswagen пошел на обгон в условиях дождя и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen скончался на месте происшествия. На место направлены дополнительные экипажи ДПС. В настоящий момент сотрудниками устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в Госавтоинспекции.

На месте аварии организовано реверсивное движение.

Как ранее сообщал наш сайт, на трассе М-5 на въезде в Челябинск легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Пострадали молодые водитель и пассажир.