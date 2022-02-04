На трассе в Челябинской области водитель ВАЗа погиб, врезавшись в грузовики

Пассажир легковушки получил ранения

Сегодня, 4 февраля, на 1565-м километре дороги Москва — Челябинск в Ашинском районе 35-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя грузовиками. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась около 9 часов утра. Водитель легковушки выполнял обгон, который запрещен на данном участке дороги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя встречными грузовиками.

«В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажир получил ранения», — рассказали в Госавтоинспекции.

На участке дороги, где случилась авария, организовано реверсивное движение.