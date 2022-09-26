На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе 42-летний водитель фуры MAN не справился с управлением и допустил занос прицепа на полосу встречного движения, сообщили сегодня, 26 сентября, в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне вечером.

«После выноса прицепа не полосу встречного движения случилось столкновение с грузовым автомобилем Volvo, далее случилось столкновение еще с двумя большегрузами. Водитель одной из фур погиб», — рассказали в Госавтоинспекции.
На месте происшествия организовано реверсивное движение.